  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
期貨新聞

14/07/2026 19:52

《再戰明天》中國公布第二季GDP等數據，美國公布PPI

　　中國公布第二季GDP等數據，及美國公布PPI，料為周三（15日）市場焦點。

*加拿大央行公布議息結果，沃什出席參議院聽證會*

　　各國重要經濟活動方面，周三本港時間5:00pm，英倫銀行審慎政策官員David Bailey發表演講。晚上8:45pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表演講。9:45pm，加拿大央行公布指標政策利率並發布貨幣政策報告。10:00pm，美聯儲主席沃什出席參議院金融委員會「美聯儲半年度貨幣政策報告」聽證會。

　　數據方面，周三10:00am（本港時間．下同），中國公布第二季國內生產總值，年率升幅料由5%收窄至4.5%，經季節調整季率升幅料由1.3%收窄至0.9%，年初至今年率升幅料由5%收窄至4.8%；6月工業生產年率升幅料由4.5%擴大至4.6%，年初至今年率升幅料由5.4%收窄至5.3%；6月零售銷售年率跌幅料由0.6%收窄至0.1%，年初至今年率升幅料由1.4%收窄至1.2%；6月失業率料維持於5.1%。5:00pm，歐元區公布5月工業生產，年率料由0.3%逆轉至下滑0.4%，經季節調整月率升幅料由0.1%擴大至0.3%。8:30pm，美國公布6月生產者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由6.5%收窄至6.2%；7月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由5.7升至9.2。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰15/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數283250張，增逾萬一張

下一篇新聞︰14/07/2026 19:50  《日入而息》港交所第二階段收窄股票買賣差價8月3日推出，信銀國際下調今年恒指目標至28000點

其他
More

15/07/2026 09:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7598.25升7.5點

15/07/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數222251張減4692張

15/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148931張，增5800張

14/07/2026 18:00  《外圍焦點》沃什出席眾議院聽證會，美國公布CPI

14/07/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報24350點，跌6點，高水9點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

環球動態 | 中東局勢升級推高油價，英國借貸成本飆至兩個月高...

15/07/2026 01:50

中東戰火

美國參議院選舉近日接連「翻車」

14/07/2026 17:17

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金