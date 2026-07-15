期指高開139點報24495，國指期貨升39點報8144

期指高開139點報24495，國指期貨高開39點報8144，科指期貨高開15點報4712。
《經濟通通訊社15日專訊》
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15/07/2026 09:15
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15/07/2026 16:31 即月期指最後交易價24657升301點，低水24點
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