即月期指最後交易價24657升301點，成交99184張

即月期指最後交易價24657，升301點，低水24點，成交99184張。即月國指期貨最後交易價8176，升71點，低水8點，成交109014張。另外，即月科指期貨最後交易價4737，升40點，低水3點，成交135206張。
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇？】美伊戰火再升級，霍爾木茲海峽再度關閉，你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？今次局勢升溫會否導致全球通脹惡化？ ► 立即投票
15/07/2026 16:46
即月期指最後交易價24657，升301點，低水24點，成交99184張。即月國指期貨最後交易價8176，升71點，低水8點，成交109014張。另外，即月科指期貨最後交易價4737，升40點，低水3點，成交135206張。
《經濟通通訊社15日專訊》
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