即月期指最後交易價24657升301點，成交99184張

即月期指最後交易價24657，升301點，低水24點，成交99184張。即月國指期貨最後交易價8176，升71點，低水8點，成交109014張。另外，即月科指期貨最後交易價4737，升40點，低水3點，成交135206張。

《經濟通通訊社15日專訊》