15/07/2026 19:39
《日入而息》內地次季GDP增速放緩人行放話寬鬆，中際旭創傳申港上市籌546億元
|統計局表示內地二季度GDP增幅放緩至4.3%低於預期，上半年增4.7%；二季度經濟增速回落受短期因素影響，經濟運行仍平穩；觀察中國消費情況要從全口徑看，首5月整體消費為正增長；AI和各領域加速融合，下半年PPI平穩運行仍有較好支撐
|人行4265億逆回購利率平，放水4115億，另進行1.4萬億買斷式逆回購；研究逐步增加隔夜逆回購操作頻率；加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需；根據流動性需要適當選擇存準金、逆回購、MLF等工具；引導金融機構優化信貸結構，加強貨幣政策與財政政策協同配合；常態化發行央行票據，支持財政部提高離岸人幣國債發行規模；推動熊貓債市發展，便利境外機構參與境內熊貓債發行和交易
|人行表示內地6月新增人民幣貸款1.61萬億元，低於預期；內地6月末社融規模存量462.06萬億元，同比增長7.4%；內地6月社會融資規模增量3.36萬億元，勝預期；內地6月M2增速放緩至8%低於預期，M1增4%
|中際旭創傳最快本周向港交所申上市聆訊，擬集資546億元
|阿里千問據報將接入Apple智能，國行蘋果AI功能已完成備案；支付寶與OPPO實現智能體跨端互聯，正推進與車機等廠商合作
|小米(01810)REDMI Note 17系列開售，售價1299元人民幣起；小米機器人進廠進展指部分場景作業成功率升至98%
|星展預期今年美國不會減息，明年利率維持不變，AI熱潮增加通脹壓力；股票及債券維持大致中性看法，預期投資者對AI相關主題熱情將持續；現時中國整體經濟正逐步企穩，看好A股多於H股
|金發局發年報，強化政策研究與全球外展工作，推動香港成為至關重要全球資本樞紐；金發局指香港市場穩定並具多元化發展空間，對財富管理行業前景十分樂觀
|許正宇稱18個LME認可倉庫在港投入運作，銅鋅交割最活躍，北都預留用地發展大宗商品物流圈
|孫東稱暫無計劃立法禁止青少年使用社交媒體平台，會向平台提供指引減不良內容；AI工具純屬輔助須經人工核查，數碼辦推260項方案供部門應用
|新皇崗口岸港方口岸設公共運輸交匯處，陳美寶稱便捷公交網絡助減私家車需求；鄧炳強稱爭取月底前完成新皇崗口岸立法，立法會明加開會議審議
|日本城改名「真好城」銅鑼灣首間旗艦店開幕，將與京東(09618)及HKTVmall合作，冀增快消品比例
|SpaceX連跌三日，市值蒸發近8500億美元，僅比IPO發行價高1美元
|DeepSeek梁文鋒身價升至360億美元，成全球AI公司新首富
《即日市況》
|人行放話寬鬆恒指收升340點報24681，科網創新藥炒起，地產金融股造好
《深滬股市》
|GDP增速放緩，滬綜指收跌0.29%，「吃藥喝酒」行情上漲
《美元匯價》
|歐元最新報1.1417/18，日圓最新報162.37/38
《公司資訊》
|國泰(00293)拓展拉丁美洲網絡，新增西班牙國家航空經馬德里代碼共享
|首程控股(00697)附屬所管理基金投資深圳爍光精密
|圖達通(02665)披露與禾賽(02525)侵權相關訴訟進展
|日本城改名「真好城」銅鑼灣首間旗艦店開幕，將與京東(09618)及HKTVmall合作，冀增快消品比例
|小米(01810)REDMI Note 17系列開售，售價1299元人民幣起；小米機器人進廠進展指部分場景作業成功率升至98%
|騰訊元寶與京東AI Agent小程序生態打通；騰訊雲8月1日起對雲數據庫MySQL存儲空間超用計費
|阿里千問據報將接入Apple智能，國行蘋果AI功能已完成備案；支付寶與OPPO實現智能體跨端互聯，正推進與車機等廠商合作
|蔚來(09866)1.58億元戰略投資長鑫科技，合作聚焦車規級內存
|新地(00016)元朗芊御本周六首輪推售142伙，暫超額認購逾35倍
|信置(00083)合作發展康城海瑅灣II首推257伙，入場價由574.6萬起
|港鐵(00066)今天邀請發展商提交屯門第16區站第二期物業發展項目標書，9月2日截標
|中銀香港(02388)指首季中銀信用卡韓國簽帳按年升近2成
|渣打(02888)Manus Costello為集團財務總監委任獲監管批准
|中煤能源(01898)6月商品煤銷量按年跌0.8%，上半年跌7%
|李寧(02331)銷售點第二季零售流水按年錄低單位數跌幅
|德祥地產(00199)賀學初已獲委任為公司執行董事兼聯席主席，即日起生效
|南方航空(01055)6月客運運力投入按年跌1.2%，貨運運力投入降3.1%
|同方友友(01868)張曉明獲任命為董事會主席，今日起生效
|旺山旺水(02630)完成H股全流通
|招商局中國基金(00133)截至今年6月底帳面值總計按年跌2%
|永豐集團控股(01549)余浩銘已辭任財務總監，朱曼婷接任
《中國要聞》
|統計局表示內地二季度GDP增幅放緩至4.3%低於預期，上半年增4.7%；二季度經濟增速回落受短期因素影響，經濟運行仍平穩；觀察中國消費情況要從全口徑看，首5月整體消費為正增長；AI和各領域加速融合，下半年PPI平穩運行仍有較好支撐
|統計局指內地6月工業增加值增5.3%勝預期，上半年增5.4%；內地6月原煤生產同比降9.7%，原油、電力生產保持穩定；6月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比上漲；6月全國城鎮調查失業率降至5%；內地6月社會消費品零售總額轉增1%，優於預期；內地6月全社會用電量同比增3.7%，互聯網數據服務用電量增超四成
|統計局指國內供強需弱矛盾突出，經濟向好基礎還需鞏固；上半年地產投資降18%，商品房銷售額跌13.6%；上半年新興領域投資持續增動能，布局未來產業賽道；高端製造等新動能對上半年經濟增長貢獻率超四成；內地上半年固定資產投資同比跌5.7%，跌幅多於預期；上半年中國經濟增量3.6萬億元，近五年同期最大
|測算指6月70城房價環比下降0.1%，同比下降3.3%
|彭博經濟研究指GDP增速低於目標，或促使刺激措施加速落實；路透指中國6月房價跌勢收窄、地產投資創新低，靜待政治局會議指引
|國泰海通指中國經濟並非陷入全線下行，料政治局會議續強調「穩增長」；東方金誠指投資、消費動能轉弱，料人行下半年降準降息；ING宋林稱內需拖累加劇，料中國三季度降息可能性很大；景順指內地6月零售銷售及工業生產數據優於預期，為中國政府提供更大政策空間
|廣東疾控局指6月全省報告新冠感染2.6萬宗、流感27.4萬宗
|中電聯料2030年算力用電量達8000億千瓦時，佔全社會用電量約6%
|國網上海電力完成「全方式」規模化算電協同實測調用，為內地首次
|網信辦新增「Apple智能」等7款手機端側生成式AI服務備案
|中汽協牽頭18車企制定整車成本測算標準，整治無序價格競爭
|人行表示內地6月新增人民幣貸款1.61萬億元，低於預期；內地6月末社融規模存量462.06萬億元，同比增長7.4%；內地6月社會融資規模增量3.36萬億元，勝預期；內地6月M2增速放緩至8%低於預期，M1增4%
|人行4265億逆回購利率平，放水4115億，另進行1.4萬億買斷式逆回購；研究逐步增加隔夜逆回購操作頻率；加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需；根據流動性需要適當選擇存準金、逆回購、MLF等工具；引導金融機構優化信貸結構，加強貨幣政策與財政政策協同配合；常態化發行央行票據，支持財政部提高離岸人幣國債發行規模；推動熊貓債市發展，便利境外機構參與境內熊貓債發行和交易
|中宣部原副部長、廣電總局原局長蔡赴朝涉嚴重違紀違法被查
|DeepSeek梁文鋒身價升至360億美元，成全球AI公司新首富
|全球首款植入式腦機接口產品上海完成首宗植入，研發企業博睿康正衝刺科創板IPO
|越疆科技創業板IPO將於7月22日上會
|努比亞完成AI智能體大模型備案，首款AI手機將搭載豆包手機助手
《大國博弈》
|美國將中印等俄油氣買家列制裁目標，中國外交部表示堅決反對
《國際要聞》
|伊朗戰火第138日，美軍轟伊七小時，革命衛隊反擊多國美軍基地；特朗普轉軚棄徵霍爾木茲海峽20%補償費，改以投資協議取代
|剛果（金）伊波拉疫區擴大，至少754人死亡
|美國對俄制裁新法案瞄準能源買家，中印或面臨懲罰性關稅；美國白宮推出AI網絡安全信息共享平台，開源模型監管動向引關注
《外圍經濟》
|日本散戶沽空美元，淨短倉飆至2.79萬億日圓，創2008年以來新高
|韓股終於喘定？KOSPI指數收漲逾6%，但本月總市值蒸發19%；韓國券商討論提高晶片股槓桿ETF的最低存款要求
|高盛勢將通過高評級債券發行，籌集100億美元
|花旗股價下跌，行政總裁計劃今年加大裁員力度
|SpaceX連跌三日，市值蒸發近8500億美元，僅比IPO發行價高1美元
|OpenAI正調查影響ChatGPT的登入故障和報錯問題
|受AI晶片需求推動，ASML第二季業績勝預期
|瑞銀指中國AI回檔後信心未減，歐洲投資者持續看好
《其他消息》
|新皇崗口岸港方口岸設公共運輸交匯處，陳美寶稱便捷公交網絡助減私家車需求；鄧炳強稱爭取月底前完成新皇崗口岸立法，立法會明加開會議審議
|DSE放榜誕24狀元創新高，香港華仁視障生奪7科5**及A，三校首誕狀元
|金發局發年報，強化政策研究與全球外展工作，推動香港成為至關重要全球資本樞紐
|金發局指香港市場穩定並具多元化發展空間，對財富管理行業前景十分樂觀
|孫東稱暫無計劃立法禁止青少年使用社交媒體平台，會向平台提供指引減不良內容；AI工具純屬輔助須經人工核查，數碼辦推260項方案供部門應用
|許正宇稱18個LME認可倉庫在港投入運作，銅鋅交割最活躍，北都預留用地發展大宗商品物流圈
|政府委任陳少平為槓桿式外匯買賣仲裁委員會主席，王磊任副主席
|醫管局數據實驗室成立至今支援逾70項研究，48份報告刊國際期刊
|白石角站選址落實刺激同區新盤交投，「海日灣」系列5日速沽16伙
|盛滙李根興蝕沽北角地舖，持貨4年帳面蝕1190萬
|利嘉閣指工商舖市場已出現「量改質變」及底部回穩跡象
|星展預期今年美國不會減息，明年利率維持不變，AI熱潮增加通脹壓力；股票及債券維持大致中性看法，預期投資者對AI相關主題熱情將持續；現時中國整體經濟正逐步企穩，看好A股多於H股
|高力上調今年中環金鐘寫字樓租金升幅預測至最多8%，惟九龍東料跌逾5%
|運輸署批科學園至大學站自駕小巴先導牌照，兩輛12座自動車測試，車上長駐後備操作員
|香港戲院上半年總票房收入按年升25%，港產電影票房達2.86億元
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇