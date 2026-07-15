《日入而息》內地次季GDP增速放緩人行放話寬鬆，中際旭創傳申港上市籌546億元

統計局表示內地二季度GDP增幅放緩至4.3%低於預期，上半年增4.7%；二季度經濟增速回落受短期因素影響，經濟運行仍平穩；觀察中國消費情況要從全口徑看，首5月整體消費為正增長；AI和各領域加速融合，下半年PPI平穩運行仍有較好支撐

人行4265億逆回購利率平，放水4115億，另進行1.4萬億買斷式逆回購；研究逐步增加隔夜逆回購操作頻率；加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需；根據流動性需要適當選擇存準金、逆回購、MLF等工具；引導金融機構優化信貸結構，加強貨幣政策與財政政策協同配合；常態化發行央行票據，支持財政部提高離岸人幣國債發行規模；推動熊貓債市發展，便利境外機構參與境內熊貓債發行和交易

人行表示內地6月新增人民幣貸款1.61萬億元，低於預期；內地6月末社融規模存量462.06萬億元，同比增長7.4%；內地6月社會融資規模增量3.36萬億元，勝預期；內地6月M2增速放緩至8%低於預期，M1增4%

中際旭創傳最快本周向港交所申上市聆訊，擬集資546億元

阿里千問據報將接入Apple智能，國行蘋果AI功能已完成備案；支付寶與OPPO實現智能體跨端互聯，正推進與車機等廠商合作

小米(01810)REDMI Note 17系列開售，售價1299元人民幣起；小米機器人進廠進展指部分場景作業成功率升至98%

星展預期今年美國不會減息，明年利率維持不變，AI熱潮增加通脹壓力；股票及債券維持大致中性看法，預期投資者對AI相關主題熱情將持續；現時中國整體經濟正逐步企穩，看好A股多於H股

金發局發年報，強化政策研究與全球外展工作，推動香港成為至關重要全球資本樞紐；金發局指香港市場穩定並具多元化發展空間，對財富管理行業前景十分樂觀

許正宇稱18個LME認可倉庫在港投入運作，銅鋅交割最活躍，北都預留用地發展大宗商品物流圈

孫東稱暫無計劃立法禁止青少年使用社交媒體平台，會向平台提供指引減不良內容；AI工具純屬輔助須經人工核查，數碼辦推260項方案供部門應用

新皇崗口岸港方口岸設公共運輸交匯處，陳美寶稱便捷公交網絡助減私家車需求；鄧炳強稱爭取月底前完成新皇崗口岸立法，立法會明加開會議審議

日本城改名「真好城」銅鑼灣首間旗艦店開幕，將與京東(09618)及HKTVmall合作，冀增快消品比例

SpaceX連跌三日，市值蒸發近8500億美元，僅比IPO發行價高1美元