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期貨新聞

16/07/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數280055張減3195張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為280055張，較前減3195張；若計入其他月份的未平倉合約，總數355225張，減2028張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/07(三)280055-3195355225-2028
14/07(二)2832501139035725314083
13/07(一)271860-8343431707371
10/07(五)272694459233579917062
09/07(四)268102-5756318737-866

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/07(三)11860519311780903666
14/07(二)116674-3741744242162
13/07(一)117048975517226217193
10/07(五)107293577015506917574
09/07(四)1015231058713749513773

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

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