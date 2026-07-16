恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數280055張減3195張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為280055張，較前減3195張；若計入其他月份的未平倉合約，總數355225張，減2028張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/07(三)
|280055
|-3195
|355225
|-2028
|14/07(二)
|283250
|11390
|357253
|14083
|13/07(一)
|271860
|-834
|343170
|7371
|10/07(五)
|272694
|4592
|335799
|17062
|09/07(四)
|268102
|-5756
|318737
|-866
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/07(三)
|118605
|1931
|178090
|3666
|14/07(二)
|116674
|-374
|174424
|2162
|13/07(一)
|117048
|9755
|172262
|17193
|10/07(五)
|107293
|5770
|155069
|17574
|09/07(四)
|101523
|10587
|137495
|13773
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇