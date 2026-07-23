期指高開98點報25014，國指期貨升38點報8294

期指高開98點報25014，國指期貨高開38點報8294，科指期貨高開11點報4689。
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
23/07/2026 09:15
期指高開98點報25014，國指期貨高開38點報8294，科指期貨高開11點報4689。
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
下一篇新聞︰23/07/2026 09:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7547.75升7.5點
23/07/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數218075張增5076張
23/07/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數136635張，減41張
23/07/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數260829張增2587張
22/07/2026 19:29 《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數
22/07/2026 19:28 《日入而息》國泰航空發盈喜料中期多賺最多約76%，首季香港豪宅租金升4.2%全球排第五
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N