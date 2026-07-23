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23/07/2026 09:15

期指高開98點報25014，國指期貨升38點報8294

　　期指高開98點報25014，國指期貨高開38點報8294，科指期貨高開11點報4689。
《經濟通通訊社23日專訊》

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