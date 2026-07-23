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23/07/2026 16:46

即月期指最後交易價25210升294點，成交81503張

　　即月期指最後交易價25210，升294點，低水1點，成交81503張。即月國指期貨最後交易價8350，升94點，低水3點，成交82742張。另外，即月科指期貨最後交易價4700，升22點，高水2點，成交134910張。
《經濟通通訊社23日專訊》

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23/07/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數218075張增5076張

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