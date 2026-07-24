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期貨新聞

24/07/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134736張，減1899張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134736張，較前減1899張；若計入其他月份的未平倉合約，總數160498張，增402張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/07(四)134736-1899160498402
22/07(三)136635-411600961081
21/07(二)136676-4717159015-3249
20/07(一)141393-6513162264-6545
17/07(五)1479061524016880915490

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/07(四)44994-720865872-6665
22/07(三)522024361725375044
21/07(二)47841129674932513
20/07(一)47712-643264980-6289
17/07(五)541448039712698358

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

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