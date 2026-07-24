恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134736張，減1899張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134736張，較前減1899張；若計入其他月份的未平倉合約，總數160498張，增402張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/07(四)
|134736
|-1899
|160498
|402
|22/07(三)
|136635
|-41
|160096
|1081
|21/07(二)
|136676
|-4717
|159015
|-3249
|20/07(一)
|141393
|-6513
|162264
|-6545
|17/07(五)
|147906
|15240
|168809
|15490
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/07(四)
|44994
|-7208
|65872
|-6665
|22/07(三)
|52202
|4361
|72537
|5044
|21/07(二)
|47841
|129
|67493
|2513
|20/07(一)
|47712
|-6432
|64980
|-6289
|17/07(五)
|54144
|8039
|71269
|8358
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
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