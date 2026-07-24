恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數264683張增3854張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為264683張，較前增3854張；若計入其他月份的未平倉合約，總數363858張，增14297張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/07(四)
|264683
|3854
|363858
|14297
|22/07(三)
|260829
|2587
|349561
|10233
|21/07(二)
|258242
|-6630
|339328
|-5628
|20/07(一)
|264872
|-26845
|344956
|-26173
|17/07(五)
|291717
|20701
|371129
|21875
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/07(四)
|103051
|2333
|182381
|9508
|22/07(三)
|100718
|3213
|172873
|10379
|21/07(二)
|97505
|-1052
|162494
|-385
|20/07(一)
|98557
|-14556
|162879
|-14084
|17/07(五)
|113113
|-2316
|176963
|-359
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
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