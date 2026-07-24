  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

24/07/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數264683張增3854張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為264683張，較前增3854張；若計入其他月份的未平倉合約，總數363858張，增14297張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/07(四)264683385436385814297
22/07(三)260829258734956110233
21/07(二)258242-6630339328-5628
20/07(一)264872-26845344956-26173
17/07(五)2917172070137112921875

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/07(四)10305123331823819508
22/07(三)100718321317287310379
21/07(二)97505-1052162494-385
20/07(一)98557-14556162879-14084
17/07(五)113113-2316176963-359

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰24/07/2026 09:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7454.25升9.25點

下一篇新聞︰24/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134736張，減1899張

其他
More

24/07/2026 09:15  期指低開304點報24906，國指期貨跌91點報8259

24/07/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數213492張減4583張

23/07/2026 19:23  《再戰明天》美國公布PMI等數據，寧德時代公布業績

23/07/2026 19:22  《日入而息》香港與大馬簽MOU簡化雙重上市及擴大基金互認，恒指收升318點中特估走強

23/07/2026 17:29  《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

胡塞亮出紅海之劍，美伊戰爭節外生枝

22/07/2026 17:04

中東戰火

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

定期存款 | 滙豐特選客3個月2.95厘，工銀亞洲高門檻加至...

21/07/2026 16:53

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金