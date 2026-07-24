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24/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數213492張減4583張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為213492張，較前減4583張；若計入其他月份的未平倉合約，總數253663張，增1028張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/07(四)213492-45832536631028
22/07(三)21807550762526358995
21/07(二)212999-26882436401267
20/07(一)215687-15867242373-15559
17/07(五)2315541382125793215266

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/07(四)134304-12821598932810
22/07(三)135586641715708310748
21/07(二)12916917141463352709
20/07(一)127455202143626100
17/07(五)127253-8199143526-6765

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

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