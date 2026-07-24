恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數213492張減4583張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為213492張，較前減4583張；若計入其他月份的未平倉合約，總數253663張，增1028張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/07(四)
|213492
|-4583
|253663
|1028
|22/07(三)
|218075
|5076
|252635
|8995
|21/07(二)
|212999
|-2688
|243640
|1267
|20/07(一)
|215687
|-15867
|242373
|-15559
|17/07(五)
|231554
|13821
|257932
|15266
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/07(四)
|134304
|-1282
|159893
|2810
|22/07(三)
|135586
|6417
|157083
|10748
|21/07(二)
|129169
|1714
|146335
|2709
|20/07(一)
|127455
|202
|143626
|100
|17/07(五)
|127253
|-8199
|143526
|-6765
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
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