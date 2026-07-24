即月期指最後交易價24966跌244點，高水3點

即月期指最後交易價24966，跌244點，高水3點，暫成交79174張。即月國指期貨最後交易價8271，跌79點，平水，暫成交91098張。另外，即月科指期貨最後交易價4638，跌62點，高水8點，暫成交154439張。

《經濟通通訊社24日專訊》