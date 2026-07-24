  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
期貨新聞

24/07/2026 19:19

《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

　　本港公布進出口數據，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（27日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，歐盟財長預算會議舉行。

*日本公布同時及領先指標，歐元區公布貨幣供應M3*

　　數據方面，下周一1:00pm（本港時間．下同），日本公布5月同時指標；5月領先指標。4:00pm，歐元區公布6月貨幣供應M3，年率升幅料維持於3.2%。同一時間，德國公布7月IFO-企業信心指數，料由85.6升至86。4:30pm，香港公布6月出口；6月進口；6月貿易收支。8:30pm，美國公布6月耐用品訂單，料由下滑4.5%改善至升1.5%。10:30pm，美國公布7月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:香港生力啤(00236)等。

　　下周二（28日）公布業績的公司有:ASMPT(00522)、CEC國際控股(00759)、國際家居零售(01373)等。

　　下周三（29日）公布業績的公司有:百威亞太(01876)、新東方-S(09901)等。

　　下周四（30日）公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。

　　下周五（31日）公布業績的公司有:恒隆地產(00101)、信義玻璃(00868)、信義光能(00968)等。
《經濟通通訊社24日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰24/07/2026 19:15  《日入而息》港交所允許所有新申請人以保密形式申上市，證監會優化單日槓桿及反向產品監管框架

其他
More

24/07/2026 17:05  【夜期時段】即月期指最新報24975點，升9點，高水12點

24/07/2026 16:52  《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布PMI等數據

24/07/2026 16:46  即月期指最後交易價24966跌244點，成交79360張

24/07/2026 16:31  即月期指最後交易價24966跌244點，高水3點

24/07/2026 15:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7435.0，跌10點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

胡塞亮出紅海之劍，美伊戰爭節外生枝

22/07/2026 17:04

中東戰火

說說心理話

定期存款 | 滙豐特選客3個月2.95厘，工銀亞洲高門檻加至...

21/07/2026 16:53

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金