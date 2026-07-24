24/07/2026 19:15
《日入而息》港交所允許所有新申請人以保密形式申上市，證監會優化單日槓桿及反向產品監管框架
|港交所(00388)修訂多項上市規則，降低同股不同權門檻，允許所有新申請人以保密形式遞交上市申請
|證監會優化單日槓桿及反向產品監管框架以確保市場有序交易
|馬時亨稱美國新關稅對港出口影響不大，相信全年出口增長逾兩成難度不大；貿發局成立60周年推兩大優化措施，將設立六大產業群組
|國泰航空(00293)因應燃油價格上升調整燃油附加費，8月起長途航班加至1362元，升幅為41%
|保監局表示首季毛保費總額升32%至2916億，長期新造保單增51%；滙豐保險表示首季新造業務保費達375億元，年度化新保費153億元，均創歷史新高
|中原CCL按周升0.75%終止兩周連跌，料第三季挑戰165點目標
|小鵬(09868)據報小批量試生產人形機器人，量產進入最後聯調階段
|中國外交部回應美國301新關稅：反對各種單邊關稅措施；外交部回應巴西輸華牛肉配額：願進一步拓展穩健經貿合作
|彭博表示中國尋求美方明確AI會談討論範圍及成果預期
|AI熱潮下存儲芯片商定價能力增強，傳長鑫存儲企硬拒向華為讓步
|馬朝旭應邀訪美晤副卿蘭多等官員，就推動構建中美建設性戰略穩定關係交換意見
《即日市況》
|恒指收跌247點報24963十天線支持，成交僅過兩千億，全周累升400點實現四連升
《深滬股市》
|滬綜指收低1.6%，監管、國家隊落場維穩，周線升1.3%
《美元匯價》
|歐元最新報1.1389/91，日圓最新報163.71/73
《公司業績》
|馬可數字科技(01942)料首五個月盈轉虧不少於3000萬元人民幣
|中生聯合(03332)動用儲備以抵銷虧損
《公司資訊》
|羚邦(02230)獲Chiikawa全東南亞授權，自創IP進軍海外
|港鐵(00066)屯門南延線將展開結構工程，維持2030年完工目標
|坤集團(00924)午後停牌，停牌前報0.124元無升跌
|力勁科技(00558)將舉行股東大會宣派股息及重選董事
|電視廣播(00511)更名「無線集團有限公司」
|中際旭創據報將提前結束香港招股投資者認購
|亞博科技控股(08279)與香港黃金交易所成立合資公司
|新地元朗芊御本周六次輪銷售118伙，超額認購逾71倍
|莎莎月租28萬租尖沙咀複式舖，事隔6年重返北京道
|阿里雲表示香港IaaS、MaaS雲端採用率節奏較慢，整合式架構有發展空間
|國泰航空(00293)因應燃油價格上升調整燃油附加費，8月起長途航班加至1362元，升幅為41%
|滙豐保險表示首季新造業務保費達375億元，年度化新保費153億元，均創歷史新高
|小鵬(09868)據報小批量試生產人形機器人，量產進入最後聯調階段
|京東方精電(00710)本月20日至24日購100萬股，總代價約397.8萬元
|進騰集團(02011)附屬公司提出之上訴在中國最高人民法院被駁回
|金岩高嶺新材(02693)執董兼總經理王玉麗辭任
|海光芯正(01191)穩定價格行動及穩定價格期間結束
|易大宗(01733)向兩銀行為附屬公司海南富多達提供擔保及授信
|禮邦醫藥(09637)悉數行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期結束
|中國人壽(02628)擬在今年底前簽訂合夥協議補充協議
|交銀國際(03329)附屬購本金額為1000萬美元的CMINLE票據III，代價為1000萬美元
|海納智能(01645)與深圳研究院訂立戰略合作，共建智能產線機器人聯合實驗室
|香港科技探索(01137)旗下HKTVmall再推「平日限定優惠」及「周末85折」
|數碼通電訊(00315)將於10月9日終止3G網絡服務，集中資源推動5G及新一代網絡技術發展
|勝利證券有限公司因違反監管規定遭證監會譴責及罰款170萬元，並暫時吊銷其負責人員的牌照
|數碼通獲准10月9日終止3G服務，通訊局：受影響客戶比例極低
|龍蟠科技(02465)向工商銀行認購一項10億元人民幣理財產品
《中國要聞》
|農業農村部表示綜合調控生豬產能，穩住豬價回升勢頭避免大起大落
|小鵬汽車召回逾3.3萬輛小鵬X9，涉前空氣彈簧問題
|最高檢、最高法修改司法解釋，加力懲治內幕交易、洩露內幕信息
|深圳、廣州上半年GDP均增5.8%，高於全國水平
|颱風「紅霞」逼近，廣東、福建多條海上客運航線停運
|京津冀消協約談國航東航等10航企及攜程飛豬等5平台，促限期整改機票超賣問題
|國家電網上半年完成逾3100億元固定資產投資，同比增12.6%
|水利部表示上半年全國完成水利建設投資5151億元
|公安部表示上半年破4.8萬宗經濟金融違法犯罪案，挽回121.5億元損失；今年9月將成立國際打擊電信網絡詐騙聯盟；上半年偵辦170多宗利用AI工具生成網絡謠言案，查處逾190人
|長鑫科技下周一科創板上市
|人行890億逆回購利率平，全周收水9430億，另開展5000億MLF操作；人行表示下周三至五各開展6000億元隔夜逆回購操作，8月3日開展3000億元
|上海貝殼省心租推出「0押月付」服務，信用分650以上免押金
|保利發展6.09億元摘廣州荔灣白鵝潭片區宅地，溢價率17.32%
|中國外交部表示願在人工智能領域同美方落實好兩國元首共識
|彭博表示中國尋求美方明確AI會談討論範圍及成果預期
|AI熱潮下存儲芯片商定價能力增強，傳長鑫存儲企硬拒向華為讓步
|Momenta據報入局無人貨運，蘇州Robovan已運營數月
|財政部、稅務總局明確個人離岸信託收益按20%納稅
|工信部赴廣汽埃安及小鵬汽車，隨機抽取樣車、動力電池等轉交檢測
|農業農村部表示上半年鄉村消費同比增速高於城鎮，成擴大內需重要力量
|中證監同意上海期貨交易所熱軋捲板、不銹鋼期權註冊
|中國金融投資管理表示深圳領達小貸借出890萬元人民幣
《寶島快訊》
|台股收跌2.67%，失四萬四報43654.84點
《國際要聞》
|馬朝旭應邀訪美晤副卿蘭多等官員，就推動構建中美建設性戰略穩定關係交換意見
|西班牙山火蔓延，馬德里自治區進入緊急狀態
|外交部回應巴西輸華牛肉配額：願進一步拓展穩健經貿合作
|中國禁止向拉法特集團等14家歐盟實體出口兩用物項
|中國外交部回應美國301新關稅：反對各種單邊關稅措施
《外圍經濟》
|日本6月核心通脹率上升至1.6%，油價產生廣泛影響
|日本三菱汽車計劃2030年前向泰國投資4.73億美元
|日本財務大臣表示將根據需要採取大膽外匯措施
|美國上周新領失業救濟人數意外降至18.7萬
|英國6月零售銷售按月升1%，超越市場預期
|瑞銀表示大模型股市值下滑，不代表長期基本面偏移判斷
《其他消息》
|立會議員訪京分四路取經，考察新質生產力基層立法城市活化
|貿發局成立60周年推兩大優化措施，將設立六大產業群組
|政府再度委任陳祖恒出任生產力局主席，今年8月6日起生效
|陳茂波稱港可助國家標準出海擔當「超級轉換器」，下半年將再率團訪沙特拓中東市場
|政府今日起將米埔部分地區剔出邊境禁區範圍，無需申請邊境禁區許可證，唯需向漁護署申請許可證
|六項皇崗口岸港方口岸區運作相關附屬法例今刊憲
|粵車南下明起擴至大灣區九市，每日名額倍增至200個，陳宗彝倡開放更多口岸
|「一帶一路」聯席會議第九次會議在京舉行，港方提12項工作建議涵蓋調解稅務旅遊等領域
|天文台今晚8時40分發出一號戒備信號；颱風紅霞稍後進入本港800公里範圍，考慮發一號戒備訊號，料於惠州汕頭一帶登陸但仍存變數
|保監局表示首季毛保費總額升32%至2916億，長期新造保單增51%
|富途證券向香港合資格專業投資者提供BNB即時交易服務
|戴德梁行表示內地集資REITs市場為全球最具增長活力核心區域
|摩通據報將30多位量化分析師從中國內地調往新加坡和香港
|民航處副處長黃嘉華下月10日接任民航處處長
|普徠仕表示下調新興市場股票偏高配置，轉向增持亞洲股票
|景順料未來數月油價維持每桶100美元附近或以上水平
|港人上半年深圳置業首選羅湖二手物業，逾半數購入200萬內住宅
|港交所(00388)修訂多項上市規則，降低同股不同權門檻，允許所有新申請人以保密形式遞交上市申請
|漢寶酒樓疑全線結業，土瓜灣最後一店「裝修」一年變執笠，網民嘆地標消失
|花旗劉顯達稱騰訊實現AI落地最有期望，硬件股基本面仍強績前可吼
|證監會優化單日槓桿及反向產品監管框架以確保市場有序交易
|資產管理公司DWS表示利率料按兵不動，內部分歧恐浮面
|馬時亨稱美國新關稅對港出口影響不大，相信全年出口增長逾兩成難度不大
|AXA安盛調查指香港在職女性對更年期認知顯著不足，僅41%曾尋求專業醫療諮詢或治療
|據報湯文亮大手沽貨舂坎角豪宅項目，12億獲洽購至尾聲
|富蘭克林鄧普頓表示亞洲在下一階段的AI投資周期中依然處於核心地位
|美聯測量表示市建局九龍庇利街/浙江街項目地皮估值約51.61億
|中原CCL按周升0.75%終止兩周連跌，料第三季挑戰165點目標
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