《日入而息》港交所允許所有新申請人以保密形式申上市，證監會優化單日槓桿及反向產品監管框架

立會議員訪京分四路取經，考察新質生產力基層立法城市活化

貿發局成立60周年推兩大優化措施，將設立六大產業群組

政府再度委任陳祖恒出任生產力局主席，今年8月6日起生效

陳茂波稱港可助國家標準出海擔當「超級轉換器」，下半年將再率團訪沙特拓中東市場

政府今日起將米埔部分地區剔出邊境禁區範圍，無需申請邊境禁區許可證，唯需向漁護署申請許可證

六項皇崗口岸港方口岸區運作相關附屬法例今刊憲

粵車南下明起擴至大灣區九市，每日名額倍增至200個，陳宗彝倡開放更多口岸

「一帶一路」聯席會議第九次會議在京舉行，港方提12項工作建議涵蓋調解稅務旅遊等領域

天文台今晚8時40分發出一號戒備信號；颱風紅霞稍後進入本港800公里範圍，考慮發一號戒備訊號，料於惠州汕頭一帶登陸但仍存變數

保監局表示首季毛保費總額升32%至2916億，長期新造保單增51%

富途證券向香港合資格專業投資者提供BNB即時交易服務

戴德梁行表示內地集資REITs市場為全球最具增長活力核心區域

摩通據報將30多位量化分析師從中國內地調往新加坡和香港

民航處副處長黃嘉華下月10日接任民航處處長

普徠仕表示下調新興市場股票偏高配置，轉向增持亞洲股票

景順料未來數月油價維持每桶100美元附近或以上水平

港人上半年深圳置業首選羅湖二手物業，逾半數購入200萬內住宅

港交所(00388)修訂多項上市規則，降低同股不同權門檻，允許所有新申請人以保密形式遞交上市申請

漢寶酒樓疑全線結業，土瓜灣最後一店「裝修」一年變執笠，網民嘆地標消失

花旗劉顯達稱騰訊實現AI落地最有期望，硬件股基本面仍強績前可吼

證監會優化單日槓桿及反向產品監管框架以確保市場有序交易

資產管理公司DWS表示利率料按兵不動，內部分歧恐浮面

馬時亨稱美國新關稅對港出口影響不大，相信全年出口增長逾兩成難度不大

AXA安盛調查指香港在職女性對更年期認知顯著不足，僅41%曾尋求專業醫療諮詢或治療

據報湯文亮大手沽貨舂坎角豪宅項目，12億獲洽購至尾聲

富蘭克林鄧普頓表示亞洲在下一階段的AI投資周期中依然處於核心地位

美聯測量表示市建局九龍庇利街/浙江街項目地皮估值約51.61億