  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

27/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數211799張減1693張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(24日)共為211799張，較前減1693張；若計入其他月份的未平倉合約，總數260728張，增7065張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/07(五)211799-16932607287065
23/07(四)213492-45832536631028
22/07(三)21807550762526358995
21/07(二)212999-26882436401267
20/07(一)215687-15867242373-15559

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/07(五)133219-10851621332240
23/07(四)134304-12821598932810
22/07(三)135586641715708310748
21/07(二)12916917141463352709
20/07(一)127455202143626100

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰27/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數252270張，減逾萬二張

下一篇新聞︰24/07/2026 19:19  《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

其他
More

27/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132619張，減2117張

24/07/2026 19:15  《日入而息》港交所允許所有新申請人以保密形式申上市，證監會優化單日槓桿及反向產品監管框架

24/07/2026 17:05  【夜期時段】即月期指最新報24975點，升9點，高水12點

24/07/2026 16:52  《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布PMI等數據

24/07/2026 16:46  即月期指最後交易價24966跌244點，成交79360張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

胡塞亮出紅海之劍，美伊戰爭節外生枝

22/07/2026 17:04

中東戰火

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金