  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

27/07/2026 16:31

即月期指最後交易價25211升245點，高水4點

　　即月期指最後交易價25211，升245點，高水4點，暫成交141855張。即月國指期貨最後交易價8364，升93點，低水1點，暫成交178473張。另外，即月科指期貨最後交易價4698，升60點，低水4點，暫成交197259張。
《經濟通通訊社27日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰27/07/2026 16:46  即月期指最後交易價25211升245點，成交141855張

下一篇新聞︰27/07/2026 15:09  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7512.5升65.0點

其他
More

27/07/2026 17:05  【夜期時段】即月期指最新報25211點，無升跌，高水4點

27/07/2026 09:15  期指高開171點報25137，國指期貨升41點報8312

27/07/2026 09:12  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7498.0升50.5點

27/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132619張，減2117張

27/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數252270張，減逾萬二張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

中東戰火 | 歐洲天然氣價格一度跌8%，受美國暫停對伊朗空襲...

27/07/2026 10:05

中東戰火

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金