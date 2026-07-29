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期貨新聞

29/07/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數62527張，減47459張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為62527張，較前減47459張；若計入其他月份的未平倉合約，總數155147張，減11359張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/07(二)62527-47459155147-11359
27/07(一)109986-226331665065792
24/07(五)132619-2117160714216
23/07(四)134736-1899160498402
22/07(三)136635-411600961081

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/07(二)27218-902550296-14142
27/07(一)36243-1362764438-6384
24/07(五)498704876708224950
23/07(四)44994-720865872-6665
22/07(三)522024361725375044

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》

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