恒指期貨現貨月份未平倉合約總數62527張，減47459張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為62527張，較前減47459張；若計入其他月份的未平倉合約，總數155147張，減11359張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/07(二)
|62527
|-47459
|155147
|-11359
|27/07(一)
|109986
|-22633
|166506
|5792
|24/07(五)
|132619
|-2117
|160714
|216
|23/07(四)
|134736
|-1899
|160498
|402
|22/07(三)
|136635
|-41
|160096
|1081
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/07(二)
|27218
|-9025
|50296
|-14142
|27/07(一)
|36243
|-13627
|64438
|-6384
|24/07(五)
|49870
|4876
|70822
|4950
|23/07(四)
|44994
|-7208
|65872
|-6665
|22/07(三)
|52202
|4361
|72537
|5044
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
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