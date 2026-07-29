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期貨新聞

29/07/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數161174張減逾五萬八張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為161174張，較前減58488張；若計入其他月份的未平倉合約，總數389408張，增20337張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/07(二)161174-5848838940820337
27/07(一)219662-326083690718901
24/07(五)252270-12413360170-3688
23/07(四)264683385436385814297
22/07(三)260829258734956110233

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/07(二)74759-10632166853-3406
27/07(一)85391-19644170259-15700
24/07(五)10503519841859593578
23/07(四)10305123331823819508
22/07(三)100718321317287310379

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》

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