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期貨新聞

29/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數110450張減逾七萬九張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為110450張，較前減79076張；若計入其他月份的未平倉合約，總數284527張，減4146張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/07(二)110450-79076284527-4146
27/07(一)189526-2227328867327945
24/07(五)211799-16932607287065
23/07(四)213492-45832536631028
22/07(三)21807550762526358995

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/07(二)55695-59396159761-18104
27/07(一)115091-1812817786515732
24/07(五)133219-10851621332240
23/07(四)134304-12821598932810
22/07(三)135586641715708310748

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》

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