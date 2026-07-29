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29/07/2026 09:15

期指高開179點報25521，國指期貨升33點報8489

　　期指高開179點報25521，國指期貨高開33點報8489，科指期貨高開48點報4791。
《經濟通通訊社29日專訊》

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