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29/07/2026 17:05

【夜期時段】即月期指最新報25752點，跌32點，低水56點

　　即月期指在夜期時段開市報25795點，升11點，低水13點，最新報25752點，跌32點，低水56點，合約成交246張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8609點，跌6點，低水15點，最新報8606點，跌9點，低水18點，合約成交3121張。
《經濟通通訊社29日專訊》

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29/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數62527張，減47459張

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