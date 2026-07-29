【夜期時段】即月期指最新報25752點，跌32點，低水56點

即月期指在夜期時段開市報25795點，升11點，低水13點，最新報25752點，跌32點，低水56點，合約成交246張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8609點，跌6點，低水15點，最新報8606點，跌9點，低水18點，合約成交3121張。
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票
29/07/2026 17:05
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