《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，歐元區公布第二季GDP

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英倫銀行公布議息結果，及歐元區公布第二季GDP，料為周四（30日）市場焦點。



*日本央行一連兩日議息，德國公布第二季GDP*



各國重要經濟活動方面，日本央行召開貨幣政策會議（至31日）。韓國總統李在明與智利總統卡斯特舉行會談。本港時間周四晚7:00pm，英倫銀行公布利率決議，發布貨幣政策報告和會議記錄。



數據方面，周四9:30am（本港時間．下同），澳洲公布第二季出口物價，季率升幅料由0.5%擴大至0.8%；第二季進口物價季率料維持不變；6月建築許可月率跌幅料由1.1%收窄至0.5%。1:00pm，日本公布7月消費者信心指數，料由33.8升至34.2。4:00pm，德國公布第二季國內生產總值，年率升幅料由0.4%擴大至0.6%，經季節調整季率升幅料由0.3%收窄至0.1%。



*美國公布個人消費等數據，百勝中國公布業績*



5:00pm，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率料由持平升上0.2%，經季節調整年率升幅料由0.5%擴大至0.7%；6月失業率料維持於6.2%；7月消費者信心指數料由負17.7收窄至負15.9。7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:00pm，德國公布7月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.7%，年率升幅料由2.3%擴大至2.7%。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.6%升上4%；第二季個人消費料由0.5%升上2.3%；6月個人消費料由0.7%降至0.4%；6月個人所得料由0.7%降至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由179.6萬降至179.5萬；首次申請失業救濟金人數料由18.7萬升至20萬。



在本港，明日公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。

《經濟通通訊社29日專訊》