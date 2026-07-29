29/07/2026 19:29
《日入而息》渣打上季稅前多賺2%勝預期增派息兼回購，新東方上季多賺7.76倍全年純利升28%
|渣打(02888)中期列帳基準除稅前溢利按年升9%，息20.4美仙；第二季列帳基準除稅前溢利增2%，勝預期；中期信貸減值支出4.46億美元，經調整淨息差跌1個基點；渣打宣布10億美元股份回購，有形股東權益回報目標將高於12%:渣打洪丕正指未來有更多進行股份回購空間，集團已就中東情況進行充分撥備
|香港電訊(06823)中期純利升4%至21.5億元，每單位分派34.8仙；香港電訊目標AI收入佔商業收入比例達四成
|新東方(09901)第四財季多賺7.76倍，全年純利升27.8%，料2027財年淨營收增最多18%
|中際旭創(03308)暗盤潛水逾1%，每手蝕525元
|差估署指6月住宅樓價指數按月升0.3%，連升13個月；中原料下半年樓價升約3%至5%；世邦魏理仕指短期內樓價進一步上升空間有限，租金或創下歷史新高
|熊本縣地震影響旅行團，永安取消周五出發團全數退款，東瀛遊縱橫遊改道避災區；保聯指地震事發前購旅保可獲旅程取消保障，惟不涵蓋因個人憂慮取消行程
|月之暗面據報超額完成融資目標，估值達到350億美元
|日韓股市收跌，韓國KOSPI指數跌近6%；韓股恐慌性拋售加劇，跌幅一度擴大至13%，連續第二日熔斷；韓國財長為槓桿ETF令散戶損失道歉，監管機構考慮限制散戶交易
|彭博指韓股與港股科技指數再現負相關，全球基金料不再做空港股
|中方要求胡塞武裝確保中國油輪安全通過紅海？京表示應共同守護國際航道安全暢通
《即日市況》
|港股連續兩日跑贏亞股成交重返三千億，恒指升497點突破牛熊線，關注美儲議息
《深滬股市》
|滬綜指收升0.4%，芯片、光刻機概念逆市跌
《美元匯價》
|歐元最新報1.1391/93，日圓最新報163.59/63
《公司業績》
|渣打(02888)中期列帳基準除稅前溢利按年升9%，息20.4美仙；第二季列帳基準除稅前溢利增2%，勝預期；中期信貸減值支出4.46億美元，經調整淨息差跌1個基點；渣打宣布10億美元股份回購，有形股東權益回報目標將高於12%
|香港電訊(06823)中期純利升4%至21.5億元，每單位分派34.8仙
《公司資訊》
|近年集資王中際旭創(03308)暗盤報969元破發，低招股價逾1%
|新東方(09901)第四財季純利按年升7.76倍，全年升27.8%至4.8億美元
|華夏文化科技(01566)每手買賣單位改為5000股，繼續停牌
|領展(00823)自營取件服務拓展至三個社區商場
|樸樸超市據報即將入駐淘寶閃購，傳阿里(09988)此前擬15億美元收購；馬雲支持的數據庫公司OceanBase據報籌集高達30億人幣用於AI研發
|安寧控股(00128)Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH辭任公司執行董事及行政總裁職務
|宏利香港及澳門委任湯嘉麗為首席經銷總監
|長建(01038)旗下英國Northumbrian Water獲頒「年度水務公司」最高榮譽
|香港置地中環寫字樓租金明年可望止跌，結束六年跌浪
|麗新發展(0048)完成5厘票據同意徵求及交換要約
|中國122家公司上榜《財富》世界500強，京東(09618)等互聯網五巨頭排名均升
|中國平安(02318)升級長壽管理服務體系，全國11家「平安健康長壽中心」揭幕
|東方匯理銀行據報擬減持香港數據中心1.5億元貸款，因觸及授信上限
|K11集團9月起推全新鉑金會員卡，去年首10%高消費會員總消費額逾10億元
|興業控股(00132)附屬訂融資租賃協議，涉資6500萬元人幣
|HASHKEY(03887)附屬擬收購新加坡認可交易所及結算所業務
|Momenta(06880)據報已獲德國許可開展L4級自動駕駛測試，Uber再追加投資
|美中嘉和(02453)與烏茲別克斯坦共和國衛生部簽署重要合作協議
|聯眾(06899)接獲復牌指引，繼續暫停買賣
|上海匯舸(02613)OM Singapore收購事項已於今日完成
|美的集團(00300)歐洲熱浪帶動當地空調需求，一個月內新增20萬台訂單
|聯亞集團(00458)陳文英已辭任首席財務總監，今日起生效
《中國要聞》
|商務部表示今年完成建設1萬個便民生活圈，開展惠民促銷活動
|內媒指市監總局將於周五開展光伏行業價格合規指導活動
|深圳金監局截至6月末累計審批「白名單」項目443個、放貸4365億
|人行2065億逆回購利率平，放水1305億，同時開展6000億元隔夜逆回購操作；人行本月首次隔夜逆回購操作利率據報仍為1.25%，持平於6月
|集創北方國產首顆OLED TDDI芯片量產，高端顯示驅動芯片國產替代加速
|內地發布科技金融領域數據開發利用目錄，涵蓋8大類共26個數據指標
|月之暗面據報超額完成融資目標，估值達到350億美元
《寶島快訊》
|台股收跌3.76%失守四萬一，報40039.18點
《大國博弈》
|中方要求胡塞武裝確保中國油輪安全通過紅海？京表示應共同守護國際航道安全暢通
|俄方稱正與中方討論建立永久免簽制度，中國外交部表示願保持溝通
|王文濤與英國商貿大臣韋諾韜視像通話稱願加強服貿等合作
|中國逆變器廠商人士指美國市場禁令對行業影響較大；復旦大學等名校遭美列科研機構制裁名單，中方堅決反對；美禁止中國機器人進口，京表示將採取必要措施維護中企權益
《國際要聞》
|美軍攔截數枚伊朗彈道導彈，原油價格再度飆升
|藤森慶子宣誓就任秘魯總統，稱有意加入「美洲之盾」
|熊本縣地震已造成13死，高市稱將調動所有資源挽救生命
《外圍經濟》
|日韓股市收跌，韓國KOSPI指數跌近6%；韓股恐慌性拋售加劇，跌幅一度擴大至13%，連續第二日熔斷；韓國財長為槓桿ETF令散戶損失道歉，監管機構考慮限制散戶交易
|普徠仕料聯儲局未來12個月維持利率不變，惟加息風險仍偏高；安聯投資料日本央行本月維持利率不變，不太可能釋出迫切加息訊號
|ChatGPT每周活躍用戶即將突破10億
《其他消息》
|財政部表示下周三在港發行150億元人民幣國債
|金管局透過貼現窗口向銀行投放2.79億港元流動性；金管局宣布CMU與瑞士SIX聯網啟動，迅清結算首推股票交易後服務
|孫東稱河套香港園區是未來AI兵家必爭之地
|環境局澄清充電樁不足影響的士車隊發展說法與事實完全不符
|彭博指韓股與港股科技指數再現負相關，全球基金料不再做空港股
|曼城公布訪港28人名單，夏蘭特洛迪等世盃主力缺陣，新帥馬利斯卡領軍周六鬥國米；曼城訪港名單缺夏蘭特，羅淑佩稱重金請他來飲涼茶不太好
|據報道馬來西亞警方突襲「森林城市」國際網絡詐騙團夥，逮捕335人
|「發哥」周潤發山頂陽光花園獨立屋再降價3500萬求售，一年半兩度劈價達6000萬
|鰂魚涌柏架山道地盤料將推出標售，估值約45億元
|差估署樓價指數連升13個月，中原料下半年樓價升約3%至5%；6月住宅樓價指數按月升0.3%，連升13個月
|世邦魏理仕指短期內樓價進一步上升空間有限，租金或創下歷史新高
|奧雅納指樓價升勢面臨阻力，惟維持全年累升8-10%預測
|萊坊指樓價升幅將有所放緩，全年樓價料上升8%-10%
|環聯香港委任簡吳秋玉為環聯信貸資料服務獨立非執董
|投委會周福安將接替杜淦堃出任投委會主席，劉慧娟獲委任為投委會董事
|世邦魏理仕料短期樓價再升空間有限，租金卻料創新高全年升最多8%
|何永賢稱以AI方案促工料測量數碼化，優化公營房屋建造提質提效
|熊本縣地震影響旅行團，永安取消周五出發團全數退款，東瀛遊縱橫遊改道避災區；保聯指地震事發前購旅保可獲旅程取消保障，惟不涵蓋因個人憂慮取消行程
|中原陳永傑稱樓市升勢不變，下半年樓價升幅約3%至5%
|美聯指樓價仍具上升空間，升幅或較過去數月有所放緩
|教育局公布私立學校名冊，列91所正規課程學校供家長參考
|香港海關檢獲逾22萬粒懷疑走私晶片，估計市值約625萬元，拘兩男明提堂
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29/07/2026 17:04 《外圍焦點》美儲局公布議息結果