恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數106342張減逾五萬四張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為106342張，較前減54832張；若計入其他月份的未平倉合約，總數371681張，減17727張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/07(三)
|106342
|-54832
|371681
|-17727
|28/07(二)
|161174
|-58488
|389408
|20337
|27/07(一)
|219662
|-32608
|369071
|8901
|24/07(五)
|252270
|-12413
|360170
|-3688
|23/07(四)
|264683
|3854
|363858
|14297
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/07(三)
|48575
|-26184
|141659
|-25194
|28/07(二)
|74759
|-10632
|166853
|-3406
|27/07(一)
|85391
|-19644
|170259
|-15700
|24/07(五)
|105035
|1984
|185959
|3578
|23/07(四)
|103051
|2333
|182381
|9508
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
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