恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數56302張減54148張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為56302張，較前減54148張；若計入其他月份的未平倉合約，總數287948張，增3421張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/07(三)
|56302
|-54148
|287948
|3421
|28/07(二)
|110450
|-79076
|284527
|-4146
|27/07(一)
|189526
|-22273
|288673
|27945
|24/07(五)
|211799
|-1693
|260728
|7065
|23/07(四)
|213492
|-4583
|253663
|1028
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/07(三)
|16048
|-39647
|148859
|-10902
|28/07(二)
|55695
|-59396
|159761
|-18104
|27/07(一)
|115091
|-18128
|177865
|15732
|24/07(五)
|133219
|-1085
|162133
|2240
|23/07(四)
|134304
|-1282
|159893
|2810
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
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