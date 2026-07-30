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期貨新聞

30/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數56302張減54148張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為56302張，較前減54148張；若計入其他月份的未平倉合約，總數287948張，增3421張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/07(三)56302-541482879483421
28/07(二)110450-79076284527-4146
27/07(一)189526-2227328867327945
24/07(五)211799-16932607287065
23/07(四)213492-45832536631028

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/07(三)16048-39647148859-10902
28/07(二)55695-59396159761-18104
27/07(一)115091-1812817786515732
24/07(五)133219-10851621332240
23/07(四)134304-12821598932810

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》

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