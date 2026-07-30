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30/07/2026 19:33

《再戰明天》日本央行公布議息結果，中國公布PMI

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 日本央行公布議息結果
▷ 中國公布7月製造業及非製造業PMI
▷ 韓國總統李在明與阿根廷總統米萊會晤

　　日本央行公布議息結果，及中國公布PMI，料為周五（31日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，韓國總統李在明將與阿根廷總統米萊舉行會晤。本港時間周五晚7:15pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾向參與央行地區代理商調查的企業代表介紹最新的經濟預測及貨幣政策決定。

　　數據方面，周五日本公布官方指標利率，料維持於1%。7:30am（本港時間．下同），日本公布6月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布6月工業生產，月率升幅料由0.1%擴大至1%，年率料由下滑2.1%改善至升3.2%；6月零售銷售月率料由1.7%逆轉至下滑1.6%，年率升幅料由5%收窄至3.1%。9:30am，中國公布7月製造業採購經理人指數，料由50.3降至50.1；7月非製造業採購經理人指數料由50.2降至50；7月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第二季生產者物價指數。1:00pm，日本公布6月新屋動工，年率升幅料由33.9%收窄至12.7%。

*本港公布第二季GDP，美國公布芝加哥PMI*

　　4:30pm，香港公布第二季本地生產總值，年率升幅料由5.9%收窄至4.9%，經季節調整季率升幅料由2.9%收窄至0.2%；6月貨幣供應M1；6月貨幣供應M2；6月貨幣供應M3。5:00pm，歐元區公布7月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.1%，年率升幅料由2.8%擴大至2.9%。9:45pm，美國公布7月芝加哥採購經理人指數，料由56.7降至56。10:00pm，美國公布7月密歇根大學消費者信心指數，料由49.5升至54。

　　在本港，明日公布業績的公司有:恒隆地產(00101)、信義玻璃(00868)、信義光能(00968)等。

　　此外，明日明略科技-W(02718)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社30日專訊》

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