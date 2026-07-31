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期貨新聞

31/07/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數121575張，增2491張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為121575張，較前增2491張；若計入其他月份的未平倉合約，總數127518張，增2791張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/07(四)12157524911275182791
29/07(三)40738-2178916546510318
28/07(二)62527-47459155147-11359
27/07(一)109986-226331665065792
24/07(五)132619-2117160714216

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/07(四)25796-105930365-973
29/07(三)14542-1267645880-4416
28/07(二)27218-902550296-14142
27/07(一)36243-1362764438-6384
24/07(五)498704876708224950

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》

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