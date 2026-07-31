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31/07/2026 09:15

期指高開220點報26124，國指期貨升78點報8750

　　期指高開220點報26124，國指期貨高開78點報8750，科指期貨高開59點報4876。
《經濟通通訊社31日專訊》

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