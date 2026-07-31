  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

31/07/2026 19:23

《再戰明天》美國公布製造業PMI，藥明康德公布業績

　　美國公布製造業PMI，及藥明康德公布業績，料為下周一（3日）市場焦點。

*德國公布零售銷售，英國公布製造業PMI*

　　各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一7:00am（本港時間．下同），澳洲公布7月製造業採購經理人指數。2:00pm，德國公布6月零售銷售，月率料由1%逆轉至下滑0.4%。4:30pm，英國公布7月製造業採購經理人指數，料由52.5升至52.7。9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數。10:00pm，美國公布7月ISM製造業指數，料由53.3升至54。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:藥明康德(02359)等。

　　下周二（4日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、創科實業(00669)等。

　　下周三（5日）公布業績的公司有:百濟神州(06160)等。

　　下周四（6日）公布業績的公司有:中電控股(00002)、九龍倉置業(01997)等。

　　下周五（7日）公布業績的公司有:陽光房地產基金(00435)、亞洲水泥（中國）(00743)、碧生源(00926)、廣合科技(01989)、卡賓(02030)、富智康集團(02038)、德適-B(02526)等。

　　此外，下周一東鵬飲料(09980)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票

下一篇新聞︰31/07/2026 19:18  《日入而息》本港第二季GDP預估增長4.3%遜預期，中海外逾69億奪市建局紅磡項目

其他
More

31/07/2026 17:05  【夜期時段】即月期指最新報25940點，無升跌，高水56點

31/07/2026 16:46  即月期指最後交易價25940升36點，成交93665張

31/07/2026 16:45  《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布芝加哥PMI

31/07/2026 16:31  即月期指最後交易價25940升36點，高水56點

31/07/2026 15:03  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7493.75升21.25點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

AI主導新世界，未來中美誰佔優？

31/07/2026 10:37

大國博弈

中東戰火 | 伊朗稱摧毀美軍駐約旦三架F-35戰機，中央司令...

31/07/2026 09:48

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金