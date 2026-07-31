《再戰明天》美國公布製造業PMI，藥明康德公布業績

美國公布製造業PMI，及藥明康德公布業績，料為下周一（3日）市場焦點。



*德國公布零售銷售，英國公布製造業PMI*



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一7:00am（本港時間．下同），澳洲公布7月製造業採購經理人指數。2:00pm，德國公布6月零售銷售，月率料由1%逆轉至下滑0.4%。4:30pm，英國公布7月製造業採購經理人指數，料由52.5升至52.7。9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數。10:00pm，美國公布7月ISM製造業指數，料由53.3升至54。



在本港，下周一公布業績的公司有:藥明康德(02359)等。



下周二（4日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、創科實業(00669)等。



下周三（5日）公布業績的公司有:百濟神州(06160)等。



下周四（6日）公布業績的公司有:中電控股(00002)、九龍倉置業(01997)等。



下周五（7日）公布業績的公司有:陽光房地產基金(00435)、亞洲水泥（中國）(00743)、碧生源(00926)、廣合科技(01989)、卡賓(02030)、富智康集團(02038)、德適-B(02526)等。



此外，下周一東鵬飲料(09980)將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社31日專訊》