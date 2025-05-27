【夜期時段】即月期指最新報２３３０１點，升２３點，低水８１點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２８２點，升４點，低水
１００點，最新報２３３０１點，升２３點，低水８１點，合約成交３５７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４４４點，升３點，低水２６點，最新報８４５１點，升
１０點，低水１９點，合約成交４５９張。
【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解
27/05/2025 17:20
《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２８２點，升４點，低水
１００點，最新報２３３０１點，升２３點，低水８１點，合約成交３５７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４４４點，升３點，低水２６點，最新報８４５１點，升
１０點，低水１９點，合約成交４５９張。
【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解
下一篇新聞︰27/05/2025 16:46 即月期指最後交易價２３２７８升７８點，成交１３０２６１張
27/05/2025 16:31 即月期指最後交易價２３２７８升７８點，低水１０４點
27/05/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８８４﹒５升近６８點
27/05/2025 09:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８８１﹒３升逾６４點
27/05/2025 09:15 期指低開２０點報２３１８０，國指期貨跌５點報８４１６
27/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數９８１０７張減４７４５６張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N