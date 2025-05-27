【夜期時段】即月期指最新報２３３０１點，升２３點，低水８１點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２８２點，升４點，低水

１００點，最新報２３３０１點，升２３點，低水８１點，合約成交３５７張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８４４４點，升３點，低水２６點，最新報８４５１點，升

１０點，低水１９點，合約成交４５９張。

