即月期指最後交易價２３２３９跌３９點，低水１９點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２３２３９，跌３９點，低水１９點，暫

成交７７５８２張。即月國指期貨最後交易價８４３３，跌８點，低水１１點，暫成交

１１３６６８張。另外，即月科指期貨最後交易價５１６５，跌１點，低水１０點，暫成交

９４７０２張。

