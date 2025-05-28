即月期指最後交易價２３２３９跌３９點，低水１９點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２３２３９，跌３９點，低水１９點，暫
成交７７５８２張。即月國指期貨最後交易價８４３３，跌８點，低水１１點，暫成交
１１３６６８張。另外，即月科指期貨最後交易價５１６５，跌１點，低水１０點，暫成交
９４７０２張。
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28/05/2025 16:31
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上一篇新聞︰28/05/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３２１３點，跌２６點，低水４５點
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