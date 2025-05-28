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28/05/2025 19:22

《再戰明天》美國公布首季個人消費等數據，石藥理想汽車公布業績

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國公布首季個人消費等數據，及石藥理想汽車公布業績，料
為周四（２９日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，英倫銀行總裁貝利在愛爾蘭投資經理協會年度晚宴上致辭。法國總
統馬克龍訪問新加坡，並將在香格里拉對話發表講話（至３０日）。周四本港時間５：１５ｐｍ
，歐盟執委會主席馮德萊恩領取２０２４年查理曼獎。晚上８：３０ｐｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾
金參加一場爐邊談話活動。
　
＊日本公布消費者信心指數＊
　
　　數據方面，周四（２９日）１：００ｐｍ（本港時間．下同），日本公布５月消費者信心指
數，料由３１﹒２升至３１﹒８。８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由
２﹒３％升上３﹒７％；第一季個人消費料由４％降至１﹒７％；連續申請失業救濟金人數料由
１９０﹒３萬降至１８９萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒７萬升至２３萬。
１０：００ｐｍ，美國公布４月成屋待完成銷售，月率料由６﹒１％逆轉至下滑１％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：石藥集團（０１０９３）、理想汽車－Ｗ（０２０１５）
等。
　
　　此外，明日夢金園（０２５８５）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

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