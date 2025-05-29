【夜期時段】６月期指最新報２３３６７點，升７點，低水２０６點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，６月期指在夜期時段開市報２３３６２點，升

２點，低水２１１點，最新報２３３６７點，升７點，低水２０６點，合約成交３１７張。

６月國指期貨在夜期時段開市報８４７１點，跌１０點，低水８９點，最新報８４７８點，

跌３點，低水８２點，合約成交３３７張。

