【夜期時段】６月期指最新報２３３６７點，升７點，低水２０６點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，６月期指在夜期時段開市報２３３６２點，升
２點，低水２１１點，最新報２３３６７點，升７點，低水２０６點，合約成交３１７張。
６月國指期貨在夜期時段開市報８４７１點，跌１０點，低水８９點，最新報８４７８點，
跌３點，低水８２點，合約成交３３７張。
【你點睇？】舊灣仔警署改建為國際調解院總部，近60國及20個國際組織參與，你認為這能否有效提升香港的國際影響力？► 立即投票
29/05/2025 17:20
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２點，低水２１１點，最新報２３３６７點，升７點，低水２０６點，合約成交３１７張。
６月國指期貨在夜期時段開市報８４７１點，跌１０點，低水８９點，最新報８４７８點，
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