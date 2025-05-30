《外圍焦點》德國公布ＣＰＩ，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社３０日專訊》美股三大指數昨日（２９日）收市微升，美國貿易法庭叫停特
朗普的全球關稅，而美國聯邦上訴法庭則批准暫緩相關裁決，令關稅政策充滿不確定性。道指收
市升１１７﹒０３點或０﹒２８％，報４２２１５﹒７３點；標普５００指數升２３﹒６２點或
０﹒４％，報５９１２﹒１７點；納指升７４﹒９３點或０﹒３９％，報１９１７５﹒８７點。
港股方面，恆生指數收市報２３２８９，跌２８３點或１﹒２％，成交２７１６億元。
各國重要經濟活動方面，本港時間３１日凌晨１２：２０ａｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克
為一場活動致歡迎辭。
數據方面，今晚８：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄
至０﹒１％，年率升幅料維持於２﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布４月個人消費，料由
０﹒７％降至０﹒２％；４月個人所得料由０﹒５％降至０﹒３％；４月批發庫存月率升幅料維
持於０﹒４％。９：４５ｐｍ，美國公布５月芝加哥採購經理人指數，料由４４﹒６升至４５。
１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由５２﹒２降至５１﹒５。
在美國，今日公布業績的公司有：霸王茶姬（ＵＳ﹒ＣＨＡ）、老虎證券
（ＵＳ﹒ＴＩＧＲ）等。（ｗａ）
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