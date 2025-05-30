《外圍焦點》德國公布ＣＰＩ，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社３０日專訊》美股三大指數昨日（２９日）收市微升，美國貿易法庭叫停特

朗普的全球關稅，而美國聯邦上訴法庭則批准暫緩相關裁決，令關稅政策充滿不確定性。道指收

市升１１７﹒０３點或０﹒２８％，報４２２１５﹒７３點；標普５００指數升２３﹒６２點或

０﹒４％，報５９１２﹒１７點；納指升７４﹒９３點或０﹒３９％，報１９１７５﹒８７點。

港股方面，恆生指數收市報２３２８９，跌２８３點或１﹒２％，成交２７１６億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間３１日凌晨１２：２０ａｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克

為一場活動致歡迎辭。



數據方面，今晚８：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄

至０﹒１％，年率升幅料維持於２﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布４月個人消費，料由

０﹒７％降至０﹒２％；４月個人所得料由０﹒５％降至０﹒３％；４月批發庫存月率升幅料維

持於０﹒４％。９：４５ｐｍ，美國公布５月芝加哥採購經理人指數，料由４４﹒６升至４５。

１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由５２﹒２降至５１﹒５。



在美國，今日公布業績的公司有：霸王茶姬（ＵＳ﹒ＣＨＡ）、老虎證券

（ＵＳ﹒ＴＩＧＲ）等。（ｗａ）

