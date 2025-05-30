期指低開１６８點報２３１９２，國指期貨跌８７點報８３９４

《經濟通通訊社３０日專訊》期指低開１６８點報２３１９２，國指期貨低開８７點報
８３９４，科指期貨低開４８點報５２１０。
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30/05/2025 09:15
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上一篇新聞︰30/05/2025 09:30 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９０７﹒０跌近１６點
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30/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２５１８張增５４４１張
30/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２２８５５張，增１０５３３張
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29/05/2025 19:35 《日入而息》理想汽車首季少賺兩成，美撤留學生簽證中方交涉
29/05/2025 17:31 《外圍焦點》美國公布第一季個人消費等數據
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