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30/05/2025 09:15

期指低開１６８點報２３１９２，國指期貨跌８７點報８３９４

　　《經濟通通訊社３０日專訊》期指低開１６８點報２３１９２，國指期貨低開８７點報
８３９４，科指期貨低開４８點報５２１０。

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