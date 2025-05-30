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期貨新聞

30/05/2025 16:31

即月期指最後交易價２３１８６跌１７４點，低水１０４點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指最後交易價２３１８６，跌１７４點，低水１０４點
，暫成交７７６１０張。即月國指期貨最後交易價８３８４，跌９７點，低水４８點，暫成交
７７９９９張。另外，即月科指期貨最後交易價５１７３，跌８５點，高水３點，暫成交
８７８１５張。

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