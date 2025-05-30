即月期指最後交易價２３１８６跌１７４點，低水１０４點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指最後交易價２３１８６，跌１７４點，低水１０４點
，暫成交７７６１０張。即月國指期貨最後交易價８３８４，跌９７點，低水４８點，暫成交
７７９９９張。另外，即月科指期貨最後交易價５１７３，跌８５點，高水３點，暫成交
８７８１５張。
【你點睇？】舊灣仔警署改建為國際調解院總部，近60國及20個國際組織參與，你認為這能否有效提升香港的國際影響力？► 立即投票
30/05/2025 16:31
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30/05/2025 16:46 即月期指最後交易價２３１８６跌１７４點，成交７７８５４張
30/05/2025 09:30 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９０７﹒０跌近１６點
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