即月期指最後交易價２３１８６跌１７４點，低水１０４點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指最後交易價２３１８６，跌１７４點，低水１０４點

，暫成交７７６１０張。即月國指期貨最後交易價８３８４，跌９７點，低水４８點，暫成交

７７９９９張。另外，即月科指期貨最後交易價５１７３，跌８５點，高水３點，暫成交

８７８１５張。

