《外圍焦點》歐元區公布第一季ＧＤＰ，美國公布失業率

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普與國家主席習近平通電話的消息，一度帶動美股

昨日上升，但其後傳出特朗普與特斯拉ＣＥＯ馬斯克關係破裂，後者猛然抨擊白宮政策，拖累大

市向下，特斯拉（ＵＳ﹒ＴＳＬＡ）股價大瀉１４％。道指收市跌１０８點或０﹒２５％，報

４２３１９﹒７４點；標普５００指數跌３１﹒５１點或０﹒５３％，報５９３９﹒３點；納指

跌１６２﹒０４點或０﹒８３％，報１９２９８﹒４５點。港股方面，恒生指數收市報

２３７９２，跌１１４點或０﹒５％，成交２３５６億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產

總值，經季節調整季率升幅料由０﹒２％擴大至０﹒４％，經季節調整年率升幅料維持於

１﹒２％；４月零售銷售月率料由下滑０﹒１％改善至升０﹒２％，年率升幅料維持於１﹒５％

。今晚８：３０ｐｍ，美國公布５月失業率，料維持於４﹒２％。明日，中國公布５月外匯儲備

，料由３２８１６﹒６億美元升至３２８８５億美元。３：００ａｍ，美國公布４月消費信貸，

料由１０１﹒７億美元降至１００億美元。（ｗａ）

