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期貨新聞

06/06/2025 09:15

期指高開４１點報２３８３７，國指期貨升２０點報８６５８

　　《經濟通通訊社６日專訊》期指高開４１點報２３８３７，國指期貨高開２０點報８６５８
，科指期貨高開１１點報５３２０。

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