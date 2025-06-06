即月期指最後交易價２３７２３跌７３點，低水７０點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２３７２３，跌７３點，低水７０點，暫成

交５９７０８張。即月國指期貨最後交易價８６０１，跌３７點，低水２９點，暫成交

５７４２６張。另外，即月科指期貨最後交易價５２６４，跌４５點，低水２３點，暫成交

８６１０６張。

