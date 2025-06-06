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06/06/2025 19:44

《再戰明天》日本公布第一季ＧＤＰ，中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社６日專訊》日本公布第一季ＧＤＰ，及中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，料為下周
一（９日）市場焦點。
　
　　下周一澳洲假期休市。各國重要經濟活動方面，下周一本港時間５：００ｐｍ，歐洲央行執
委埃爾德森就法治問題發表主旨演講。
　
＊美國公布批發庫存及批發貿易＊
　
　　數據方面，周六（７日）中國公布５月外匯儲備，料由３２８１６﹒６億美元升至
３２８８５億美元。下周一中國公布５月出口，年率升幅料由８﹒１％收窄至６％；５月進口年
率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒９％；５月貿易收支料由９６１﹒８億美元升至１００６億美元
。７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布第一季國內生產總值，經季節調整季率料由
０﹒６％逆轉至下滑０﹒２％；４月國際收支經常帳餘額料由３６７８１億日圓降至２６７４６
億日圓。９：３０ａｍ，中國公布５月消費者物價指數，年率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％
；５月生產者物價指數年率跌幅料由２﹒７％擴大至３％。１０：００ｐｍ，美國公布４月批發
庫存；４月批發貿易月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒３％。
　
　　在本港，下周三（１１日）公布業績的公司有：鷹美（０２３６８）等。
　
　　下周四（１２日）公布業績的公司有：周大福（０１９２９）等。
　
　　下周五（１３日）公布業績的公司有：經濟日報集團（００４２３）、美捷滙控股
（０１３８９）、達豐設備（０２１５３）、雅各臣科研製藥（０２６３３）、國際永勝集團
（０６６６３）等。（ｗａ）

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