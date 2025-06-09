期指高開１０７點報２３８３０，國指期貨升３６點報８６３７

《經濟通通訊社９日專訊》期指高開１０７點報２３８３０，國指期貨高開３６點報
８６３７，科指期貨高開４２點報５３０６。
【你點睇？】【你點睇？】特朗普與馬斯克關係破裂。你認為誰會取代馬斯克成為特朗普的「矽谷盟友」？► 立即投票
09/06/2025 09:15
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上一篇新聞︰09/06/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６００２﹒０跌４﹒８點
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09/06/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４０５３點，跌９點，低水１２８點
09/06/2025 16:46 即月期指最後交易價２４０６２升３３９點，成交８２５５９張
09/06/2025 16:31 即月期指最後交易價２４０６２升３３９點，低水１１９點
09/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５２２９８張，減逾萬四張
09/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１２４６７張，減逾萬五張
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