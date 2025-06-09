【夜期時段】即月期指最新報２４０５３點，跌９點，低水１２８點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０５７點，跌５點，低水１２４
點，最新報２４０５３點，跌９點，低水１２８點，合約成交１５５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７３７點，無升跌，低水４３點，最新報８７３０點，跌
７點，低水５０點，合約成交２３０張。
《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇
09/06/2025 17:20
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