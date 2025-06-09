【夜期時段】即月期指最新報２４０５３點，跌９點，低水１２８點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０５７點，跌５點，低水１２４

點，最新報２４０５３點，跌９點，低水１２８點，合約成交１５５張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７３７點，無升跌，低水４３點，最新報８７３０點，跌

７點，低水５０點，合約成交２３０張。

