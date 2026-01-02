  • 會員
期貨新聞

02/01/2026 19:21

《再戰明天》美國公布ISM製造業指數

　　美國公布ISM製造業指數，料為下周一（5日）市場焦點。

　　各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一11:00pm（本港時間．下同），美國公布12月ISM製造業指數，料由48.2升至48.4。

　　在本港，下周四（8日）公布業績的公司有:迅銷(06288)等。

　　此外，明日撥康視雲-B(02592)將有基石投資者持股解禁，下周日安井食品(02648)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社2日專訊》

