05/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數218739張增逾二萬一張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(2日)共為218739張，較前增21412張；若計入其他月份的未平倉合約，總數244929張，增22000張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/01(五)2187392141224492922000
31/12(三)197327-5620222929-5467
30/12(二)20294788532283968804
29/12(一)35587-5072925517916144
24/12(三)86316-37990239035-16842

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/01(五)9879651341079645290
31/12(三)93662-6180102674-6130
30/12(二)998421377810880413828
29/12(一)16203-24161111179-5424
24/12(三)40364-153241166032026

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》

