恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數210526張減6431張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為210526張，較前減6431張；若計入其他月份的未平倉合約，總數228021張，減5992張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/01(三)
|210526
|-6431
|228021
|-5992
|06/01(二)
|216957
|9628
|234013
|401
|05/01(一)
|207329
|-11410
|233612
|-11317
|02/01(五)
|218739
|21412
|244929
|22000
|31/12(三)
|197327
|-5620
|222929
|-5467
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/01(三)
|93580
|-8732
|103937
|-8085
|06/01(二)
|102312
|2931
|112022
|3253
|05/01(一)
|99381
|585
|108769
|805
|02/01(五)
|98796
|5134
|107964
|5290
|31/12(三)
|93662
|-6180
|102674
|-6130
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
