輕鬆護老
09/01/2026 16:31

即月期指最後交易價26241升100點，高水9點

　　即月期指最後交易價26241，升100點，高水9點，暫成交67604張。即月國指期貨最後交易價9057，升20點，高水8點，暫成交62138張。另外，即月科指期貨最後交易價5702，升11點，高水15點，暫成交104198張。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

