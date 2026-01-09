即月期指最後交易價26241升100點，高水9點

即月期指最後交易價26241，升100點，高水9點，暫成交67604張。即月國指期貨最後交易價9057，升20點，高水8點，暫成交62138張。另外，即月科指期貨最後交易價5702，升11點，高水15點，暫成交104198張。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/01/2026 16:31
