《日入而息》傳滙豐上調大額按揭現金回贈，國務院反壟斷委員會調查外賣平台市場競爭狀況

港交所(00388)本月19日推出六隻新股票期權類別；如期於年中實施下調最低上落價位第二階段

滙豐上調大額按揭回贈至1%，屬四大行中最高水平；傳大型銀行上調大額按揭回贈，中原按揭指樓市向好銀行積極爭客，回贈仍有上調空間；經絡指銀行將會繼續推出更多優惠吸客

金管局副總裁阮國恒任期獲批准延長兩年

證監會凍結涉嫌買賣萬成股份人士8520萬元資產，與「唱高散貨」有關

國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估；美團稱全力配合調查，共同落實市場主體責任及公平參與市場競爭

據報國泰(00293)擬小規模裁員且料今年增長率放緩，發言人表示持續審視組織架構以切合發展所需

彭博指中國金茂(00813)將於1月27日在香港舉行投資者會議

萬科(02202)據報正準備整體債務重組方案

據報內地工業機器人製造商「匯川技術」考慮在港上市

統計局指元旦前消費需求增及鮮菜價格上漲等，上拉CPI漲幅；「反內捲」持續顯效、消費潛力釋放，PPI跌幅收窄；內地12月CPI升0.8%創近三年新高，全年持平低於政府目標；內地12月PPI降1.9%勝預期，創16個月最小降幅；機構指12月CPI、PPI改善非「反內捲」成效，製造業過剩產能未解決；機構認為內地通脹有觸底跡象，料今年繼續溫和上行；大新金融料內地全年通脹0.5%，PPI跌幅收窄至1%以下

特朗普稱美國一天就收到委內瑞拉40億美元的石油；美國稱不會切斷委內瑞拉對華石油供應，但會取消折扣；雪佛龍與托克等巨企爭奪委內瑞拉原油出口交易

丹麥高級代表赴白宮交涉，特朗普稱必須「擁有」整個格陵蘭；路透指美國官員曾討論向格陵蘭居民派錢換取支持加入美國