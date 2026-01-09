《日入而息》傳滙豐上調大額按揭現金回贈，國務院反壟斷委員會調查外賣平台市場競爭狀況

|港交所(00388)本月19日推出六隻新股票期權類別；如期於年中實施下調最低上落價位第二階段
滙豐上調大額按揭回贈至1%，屬四大行中最高水平
金管局副總裁阮國恒任期獲批准延長兩年
證監會凍結涉嫌買賣萬成股份人士8520萬元資產，與「唱高散貨」有關
國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估；美團稱全力配合調查，共同落實市場主體責任及公平參與市場競爭
|據報國泰(00293)擬小規模裁員且料今年增長率放緩，發言人表示持續審視組織架構以切合發展所需
|統計局指元旦前消費需求增及鮮菜價格上漲等，上拉CPI漲幅；「反內捲」持續顯效、消費潛力釋放，PPI跌幅收窄；內地12月CPI升0.8%創近三年新高，全年持平低於政府目標；內地12月PPI降1.9%勝預期，創16個月最小降幅；機構指12月CPI、PPI改善非「反內捲」成效，製造業過剩產能未解決；機構認為內地通脹有觸底跡象，料今年繼續溫和上行；大新金融料內地全年通脹0.5%，PPI跌幅收窄至1%以下
|恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點
|成交活躍破3萬億，滬指收升0.9%企穩四千一，新年首周漲3.8%
|歐元最新報1.1642/43，日圓最新報157.71/72
|開年首周，億緯鋰能、先導智能等逾10家A股衝刺H股上市
|IP玩具商桑尼森迪申在港IPO，去年首三季轉賺4316萬元人民幣
|瑞博生物-B(02595)首掛開報75元，較招股價高逾29%，每手賺3406元；收高近42%每手賺4826元，收市較開市高逾12%
|MINIMAX(00100)稀宇首掛較招股價高近43%，每手賺1408元；首掛勁飆1.09倍為近日最佳表現新股，每手大賺3600元
|金潯資源(03636)首掛開報38元，較招股價高近27%，每手賺1600元；走勢大致平穩收高近26%，每手賺1560元
|據報安踏(02020)擬收購「Puma」29%股權，談判目前陷入僵局
|PAObank推出「智安存」優惠，賺取額外1%港元活期存款年利率
|快手(01024)開展「AI魔改」專項治理：已處置違規內容1057條
|永利(01128)及美高梅(02282)等多家博企1月下旬起向員工發放特別津貼
|比亞迪(01211)新車限時兜底購置稅，2026款秦L DM-i起售價不足十萬元
|新地與中海外(00688)簽訂戰略合作協議，在地產開發投資等領域開展深度合作
|新地(00016)SIERRA SEA 2A期周六賣262伙，超額認購196倍
|滙豐上調大額按揭回贈至1%，屬四大行中最高水平
|光榮控股(09998)獲授9600萬坡元建築合約
|集海資源(02489)更改公司中英文名稱及股份簡稱
|中糧家佳康(01610)上月生豬出欄量56.7萬頭，按月升1.4%
|舜宇(2382)去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告
|綠地香港(00337)去年合約銷售額按年跌逾18%
|富力地產(02777)去年總銷售收入按年增26.54%
|瑞安房地產(00272)去年累計合約物業銷售額按年跌逾47%
|香港寬頻(01310)恢復公眾持股量
|旭輝控股(00884)去年累計合同銷售金額按年跌逾52%
|豪威集團(00501)暗盤報110元，高招股價近5%
|電視廣播(00511)2025年廣告市場份額按年增加，今年續有加薪計劃
|卓越教育(03978)受託人於公開市場上購買合共4萬股股份
|新世界百貨(00825)張輝熱辭任主席及執行董事，鄭家純獲委任為主席，黃少媚任副主席
|蒙古能源(00276)蒙古行政法院作出口頭判決撤銷MoEnCo的申索
|謝瑞麟(00471)TSL珠寶零售有限公司已重續澳門租賃合同，租期為期三年
|禹洲集團(01628)上月合約銷售金額按年跌24.5%，去年全年跌15.4%
|MIRXES-B(02629)與N Health建立戰略夥伴關係
|劍橋科技(06166)2025年年度起財報統一採用中國企業會計準則編製，不再另聘境外財務報告審計機構
|恒鼎實業(01393)2025年集團原煤產量按年升31%
|東方海外國際(00316)去年航線收入按年下跌10.6%
|騰訊(00700)回購103.9萬股，涉資約6.36億元
|王毅與非盟主席舉行戰略對話稱中方願助力非洲現代化
|中東問題特使翟雋出訪以巴，分別與巴勒斯坦總統阿巴斯、以色列外長薩爾等會晤
|中聯部劉海星晤伊朗確委會考察團，就深化合作等交換意見；丁薛祥晤迪士尼CEO，歡迎繼續投資中國，共享機遇
|廣電總局規範兒童類微短劇，遏制「成人化」等不良傾向
|海航系統故障現大量超低價機票，發公告「認數」買到可正常使用
|水利部力爭今年水利基建和投資保持大規模態勢
|中鋼協稀土鋼應用推廣工作組在北京成立，推動技術創新研發
|上海對新產業、新業態、新模式廣告探索包容審慎監管舉措；做強數字廣告產業，設「生成式AI廣告設計師」新工種
|深圳去年成交9.4萬套住宅，二手住宅佔比首次突破60%
|房地產融資協調機制「白名單」項目貸款據報可展期5年
|內媒指業界歡迎個貸不良轉讓試點延長一年，已成重要處理不良方式
|上清所去年集中清算業務規模819萬億元，同比增超13%
|倫交所報告指中國去年投行費用增21%至154億美元，創2022年以來新高
|人行340億逆回購利率持平，本周收水16550億，創兩年單周新高
|廣東珠海市統戰部部長郭才武涉嚴重違紀違法受查
|陳志遣返中國料最重判囚終身，各地扣押巨額資產如何追回備受關注
|本田中國去年終端汽車銷量為64.53萬輛，同比下降24.28%
|「澳車北上」、「港車北上」車輛累計備案登記突破20萬宗
|殷勇調研月之暗面，加強與AI領域對接，加大支持力度
|市監總局加快研究制定新能源車、鋰電池和光伏產業國家標準
|國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估
|北方稀土、包鋼股份上調一季度稀土精礦交易價格
|華為雲已在亞太區建設6個雲區域形成低時延網絡覆蓋布局
|台股收跌0.24%，台積電去年銷售額同比增31.6%
|台積電去年12月營收創同期新高，全年3.809萬億新台幣刷新紀錄
|日媒指日本酒出口中國通關延宕，疑受高市言論影響
|特朗普接受《紐時》採訪，稱習近平將決定如何處理台灣問題；外交部就特朗普涉台言論重申台灣問題不容外部干涉
|伊朗抗議活動升級，數十人或死亡，當局切斷互聯網
|穩定幣交易量去年飆升，達創紀錄33萬億美元
|韓國將從7月開始實施24小時全天候外匯交易
|瑞士嘉盛銀行指AI產生營收將持續增長，惟股市未來回報較有限
|蘋果庫克2025年薪酬降至7430萬美元，受股票獎勵變動拖累
|法巴料美國上半年減息2次各0.25厘，AI憧憬未完且泡沫爆破前回報可觀
|港澳辦指立法會主席選舉再次彰顯新選舉制度先進性優越性
|葉嘉明及周德興獲委任為存款保障上訴審裁處成員
|政府減收非住宅用戶百分之50的水費和排污費，每戶每月寬減額上限分別為1萬元及5千元
|政府就長遠安置收集業主意願擬本月中下旬取得回應；有居民關注收購價是否夠買新單位，不希望大筆差價
|中原CCL按周升1.08%，連升2周共1.47%
傳大型銀行上調大額按揭回贈，中原按揭指樓市向好銀行積極爭客，回贈仍有上調空間；傳大型銀行上調大額按揭現金回贈，經絡指銀行將會繼續推出更多優惠吸客
|美聯指去年內地買家購港樓額量創紀錄新高，58%資金投入一手市場
|律政司成立出海專業服務專家委員會，張國鈞擔任主席
金管局副總裁阮國恒任期獲批准延長兩年；政府推三年期12.5億人民幣機構債券投標，年息1.59厘為期3年
|地政總署指筲箕灣東大街地皮1月16日招標，2月13日截標
證監會凍結涉嫌買賣萬成股份人士8520萬元資產，與「唱高散貨」有關
