12/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數202974張，減逾萬四張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(9日)共為202974張，較前減14787張；若計入其他月份的未平倉合約，總數223738張，減14784張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/01(五)202974-14787223738-14784
08/01(四)217761723523852210501
07/01(三)210526-6431228021-5992
06/01(二)2169579628234013401
05/01(一)207329-11410233612-11317

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/01(五)98655355112417359
08/01(四)9830047201120588121
07/01(三)93580-8732103937-8085
06/01(二)10231229311120223253
05/01(一)99381585108769805

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》

