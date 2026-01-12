恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數202974張，減逾萬四張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(9日)共為202974張，較前減14787張；若計入其他月份的未平倉合約，總數223738張，減14784張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/01(五)
|202974
|-14787
|223738
|-14784
|08/01(四)
|217761
|7235
|238522
|10501
|07/01(三)
|210526
|-6431
|228021
|-5992
|06/01(二)
|216957
|9628
|234013
|401
|05/01(一)
|207329
|-11410
|233612
|-11317
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/01(五)
|98655
|355
|112417
|359
|08/01(四)
|98300
|4720
|112058
|8121
|07/01(三)
|93580
|-8732
|103937
|-8085
|06/01(二)
|102312
|2931
|112022
|3253
|05/01(一)
|99381
|585
|108769
|805
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票