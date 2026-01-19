恒指期貨現貨月份未平倉合約總數138227張，增3442張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(16日)共為138227張，較前增3442張；若計入其他月份的未平倉合約，總數151846張，增3884張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/01(五)
|138227
|3442
|151846
|3884
|15/01(四)
|134785
|1324
|147962
|1606
|14/01(三)
|133461
|-2385
|146356
|-2095
|13/01(二)
|135846
|3970
|148451
|5096
|12/01(一)
|131876
|8616
|143355
|9337
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/01(五)
|48524
|1511
|58334
|1835
|15/01(四)
|47013
|-891
|56499
|-767
|14/01(三)
|47904
|2055
|57266
|2345
|13/01(二)
|45849
|1040
|54921
|1188
|12/01(一)
|44809
|-1908
|53733
|-1734
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
