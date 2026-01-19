恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數224255張減2388張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(16日)共為224255張，較前減2388張；若計入其他月份的未平倉合約，總數272860張，減60張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/01(五)
|224255
|-2388
|272860
|-60
|15/01(四)
|226643
|-1916
|272920
|-1270
|14/01(三)
|228559
|-4805
|274190
|9416
|13/01(二)
|233364
|14245
|264774
|23248
|12/01(一)
|219119
|16145
|241526
|17788
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/01(五)
|113302
|552
|148597
|2105
|15/01(四)
|112750
|2252
|146492
|2993
|14/01(三)
|110498
|972
|143499
|11761
|13/01(二)
|109526
|-2330
|131738
|4854
|12/01(一)
|111856
|13201
|126884
|14467
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽