期貨新聞

19/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數224255張減2388張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(16日)共為224255張，較前減2388張；若計入其他月份的未平倉合約，總數272860張，減60張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/01(五)224255-2388272860-60
15/01(四)226643-1916272920-1270
14/01(三)228559-48052741909416
13/01(二)2333641424526477423248
12/01(一)2191191614524152617788

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/01(五)1133025521485972105
15/01(四)11275022521464922993
14/01(三)11049897214349911761
13/01(二)109526-23301317384854
12/01(一)1118561320112688414467

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》

