恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數194067張，減逾二萬張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為194067張，較前減20892張；若計入其他月份的未平倉合約，總數230290張，減18738張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/01(一)
|194067
|-20892
|230290
|-18738
|16/01(五)
|214959
|8659
|249028
|10332
|15/01(四)
|206300
|-8943
|238696
|-8553
|14/01(三)
|215243
|8397
|247249
|9097
|13/01(二)
|206846
|593
|238152
|1677
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/01(一)
|88337
|2251
|115553
|4379
|16/01(五)
|86086
|3967
|111174
|4830
|15/01(四)
|82119
|-355
|106344
|-10
|14/01(三)
|82474
|3874
|106354
|4286
|13/01(二)
|78600
|4502
|102068
|5316
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
